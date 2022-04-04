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"Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri" yarın başlayacak

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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'Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri' yarın başlayacak

2019'da kurulan Avrasya Tiyatrolar Birliğinin ilk projesi "Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri", 5-10 Nisan'da Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - 2019'da kurulan Avrasya Tiyatrolar Birliğinin ilk projesi "Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri", 5-10 Nisan'da Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Maltepe Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek etkinliğe, Tacikistan Abukgasım Lohuti Devlet Dram Tiyatrosu "Çıkmaz Sokak", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Matruşka", Antalya Devlet Tiyatrosu "Ziyaretçi", Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise "Matruşka" oyunu ile katılacak.

Etkinlik kapsamında, "Ülkeleri, Halkları ve Sanatçıları Birleştiren Türk Yazarı Tuncer Cücenoğlu" konulu bir panel düzenlenecek. Panelde Ataol Behramoğlu, Tamer Levent, Ali Berktay ve Kubilay Erdelikara, Gürcistan'dan İraklı Gogia, Azerbaycan'dan Irada Gözelova, Özbekistan'dan Aybek Kopadze ve Rusya'dan Kanshaubiy Miziev konuşmacı olacak.

Festivalde, Cücenoğlu'nun sahnelenmiş oyun afişlerinden oluşan bir sergi de ziyarete açılacak.

Etkinliğin son günü olan 10 Nisan'da Cücenoğlu'nun 78. doğum günü özel bir törenle kutlanacak.

Tuncer Cücenoğlu adına ilk kez ve ücretsiz düzenlenecek festivaldeki tüm etkinlikler 20.30'da başlayacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Maltepe, Tiyatro, Avrasya, Nisan, Güncel, Haberler

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