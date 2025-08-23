Tuncer Bakırhan Van'da Barış ve Demokratik Toplum Mitinginde Konuştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum" mitingine katıldı.

İpekyolu ilçesindeki Musa Anter Parkı Kavşağı'nda yapılan mitingde konuşan Bakırhan, ülke ekonomisinin ve enerjisinin demokrasi için kullanılabileceğini söyledi.

Ülkede devam eden sürecin çok kıymetli olduğunu ifade eden Bakırhan, "Türkiye'nin dört bir yanında bugün burada olduğu gibi mitingler yapıyoruz, barışa olan inancımızı ortaya koyuyoruz. Barış konusunda ne kadar samimi olduğumuzu gösteriyoruz. Geçmişin kaygılarıyla, acılarıyla davranmıyoruz. Barış, kaygıları ve acıları unutmadan bir kenara koyarak geleceği inşa etmektir. İşte Van halkı, genciyle, kadınıyla ve bütün bileşenleriyle bugün demokratik bir barış olsun diye bu meydanları doldurdu." diye konuştu.

Türkiye'nin barıştan başka bir şansının olmadığını belirten Bakırhan, tüm kesimleri devam eden sürece destek vermeye davet etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan siyasi partilere de seslenen Bakırhan, şöyle devam etti:

"Fikirlerimiz ve düşüncelerimiz ayrı olabilir. Barış konusunda, barışa inanç konusunda hepimizin ortaklaşması gerekiyor. Kürtler ne istiyor? Kürtler demokrasi ve özgürlük istiyor. Birlikte eşitçe yaşamak istiyor. Bunun neresi kötü? Bu sürece karşı çıkanlar neye karşı çıktıklarını biliyorlar mı? Bu sürecin başarıya ulaşması için Türkiye, Trabzon'uyla, Sinop'uyla, Ege ve Trakya'sıyla kenetlenmeli, bu süreci başarıya ulaştırarak Türkiye'nin ayaklarına vurulan 100 yıllık, 50 yıllık prangaları artık çıkarmalıdır."

Miting, seslendirilen şarkılarla sona erdi.