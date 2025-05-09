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Tuncer Bakırhan: PKK'nın Kongresi Tarihi Bir Fırsat

Tuncer Bakırhan: PKK'nın Kongresi Tarihi Bir Fırsat
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DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK'nın kongresinin ardından barış sürecinin önemine vurgu yaparak, bu durumun Türkiye'nin demokratik geleceği için tarihi bir fırsat olabileceğini ifade etti.

(ANKARA) - DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasına ilişkin, "PKK'nın kongresini toplamasıyla ortaya çıkan siyasal iklim, yürütme erki, siyasi partiler, medya ve sivil toplumla birlikte değerlendirilirse; bu ülkenin önünde yeni ve tarihi bir kapı aralanabilir. DEM Parti olarak bu tarihi sorumluluğun bilincindeyiz." dedi.

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasının ardından süreçle ilgili TV100'e bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan, şunları aktardı:

"Bugün, Türkiye'nin demokratik geleceği adına tarihe geçecek bir gün. Kırk yılı aşkın süredir acıyla, gözyaşıyla, yasla örülen bir dönemin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip Kürt sorununun demokratik çözümü ve kırk yılı bulan çatışmalı sürecin sona ermesiyle, bu topraklar şiddetsiz bir geleceğe uyanabilir. Ancak o zaman yaralarımız sarılacak, toplum gerçek bir kucaklaşmayla birbirine yeniden dokunabilecektir. Bu sürecin bu noktaya gelmesinde irade gösteren herkes, adını tarihe altın harflerle yazdıracaktır. Çünkü bu dünyadaki en büyük sınavımız, barışı sağlama sınavıdır. ve biz, el ele verirsek bu sınavı başarıyla geçebiliriz.

Barışı; ellerini semaya açıp dua eden anneler için, birlikte yaşam umudunu yüreğinde taşıyan milyonlarca yurttaşımız için sağlayacağız. Bu ülkenin acılarına, yıkımlarına artık son vermek zorundayız. PKK'nın kongresini toplamasıyla ortaya çıkan siyasal iklim, yürütme erki, siyasi partiler, medya ve sivil toplumla birlikte değerlendirilirse; bu ülkenin önünde yeni ve tarihi bir kapı aralanabilir. DEM Parti olarak bu tarihi sorumluluğun bilincindeyiz. Edirne'den Hakkari'ye tüm ülkenin ortak geleceği için barış yolunda yürümeye, yükü birlikte taşımaya kararlıyız. Bu toprakların barışa kavuşması, bereketle buluşması, 85 milyon yurttaşa umutlu bir gelecek sunulması; bizim en büyük siyasi hedefimiz, en derin insani arzumuzdur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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