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Tuncer Bakırhan'dan Erdoğan'a: "bizim Durduğumuz Yer Çok Net"

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiyelileşmeye dair istek ve arzusu olmayan siyasi partinin nerede durduğunu açıkça göstermiştir" sözlerine, "En başından onurlu bir barışı savunan bir zeminde duruyoruz ve durmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi. Bakırhan, ''Adalet Bakanlığı ile terör örgüt PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılmasına yönelik bir görüşmenin olduğunu'' da bildirdi.

(TBMM)- Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiyelileşmeye dair istek ve arzusu olmayan siyasi partinin nerede durduğunu açıkça göstermiştir" sözlerine, "En başından onurlu bir barışı savunan bir zeminde duruyoruz ve durmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi. Bakırhan, "Adalet Bakanlığı ile terör örgüt PKK'nın Lideri Abdulah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılmasına yönelik bir görüşmenin olduğunu" da bildirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, "Türkiyelileşmeye dair istek ve arzusu olmayan siyasi partinin nerede durduğunu açıkça göstermiştir" sözlerine, "En başından onurlu bir barışı savunan bir zeminde duruyoruz ve durmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan için dile getirdiği "Umut hakkı" önerisi içinde Bakırhan, "Umut Hakkı bizim ortaya çıkardığımız bir şey değil.. AİHM'in vermiş olduğu Öcalan kararında Umut Hakkı var. Umut Hakkı sadece sayın Öcalan için değil, aynı durumda olanlar için de geçerli" ifadesini kullandı.

Tuncer Bakırhan, "Adalet Bakanlığı'yla bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Adalet Bakanlığı ile tecridin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme oldu. Tecridin kalkması hepimizin yararına olur. Çünkü Sayın Öcalan gerçekten demokratik bir zemin için fikirlerini belirtiyor. Oradan gelecek düşünceler barış ve demokrasi zeminini büyütür. Katkı sunar" yanıtını verdi.

Tuncer Bakırhan'dan Erdoğan'a:
Kaynak: ANKA / Güncel

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