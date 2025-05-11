Tuncer Bakırhan'dan Anneler Günü Mesajı: Barış En Güzel Armağan

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Anneler Günü mesajında, "Coğrafyamızda anneler çok büyük acılar yaşadı. Çatışmaların bedelini ağır şekilde ödeyen annelere verilecek en güzel armağan barıştır" dedi.

Tuncer Bakırhan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Mücadelemiz, annelerin göz yaşını dindirecek, evlatların gülüşlerini çoğaltacak barış ve huzur dolu bir ülke yaratmak içindir. Coğrafyamızda anneler çok büyük acılar yaşadı. Çatışmaların bedelini ağır şekilde ödeyen annelere verilecek en güzel armağan barıştır. Anneler Günü'nde bir kez daha söz veriyoruz. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun!"