Tuncer Bakırhan'dan Anneler Günü Mesajı: Barış En Güzel Armağan
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Anneler Günü mesajında annelerin yaşadığı acılara dikkat çekerek, barışın en güzel hediye olduğunu vurguladı ve annelerin gözyaşını dindirmek için mücadele edeceklerini belirtti.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Anneler Günü mesajında, "Coğrafyamızda anneler çok büyük acılar yaşadı. Çatışmaların bedelini ağır şekilde ödeyen annelere verilecek en güzel armağan barıştır" dedi.
Tuncer Bakırhan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Mücadelemiz, annelerin göz yaşını dindirecek, evlatların gülüşlerini çoğaltacak barış ve huzur dolu bir ülke yaratmak içindir. Coğrafyamızda anneler çok büyük acılar yaşadı. Çatışmaların bedelini ağır şekilde ödeyen annelere verilecek en güzel armağan barıştır. Anneler Günü'nde bir kez daha söz veriyoruz. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun!"