Tuncer Bakırhan: Barış Süreci Desteklenmeli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, baro başkanlarıyla yaptığı görüşmede, barış sürecinin Kürt sorununu çözmede önemli olduğunu vurguladı. Sürecin desteklenmesi gerektiğini ve toplantılarla Türkiye genelinde bu konunun anlatılacağını belirtti.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doğu ve Güney Doğu Anadalou Bölgelerinden gelen baro başkanları ile görüşmesinde, "Bahçeli'nin çıkışı, Öcalan'ın dünyada ezber bozan çağrısı ve örgütünün buna olumlu yanıt vermesi bizi çok umutlandırdı. DEM Parti olarak başından beri sürece inandık ve katkı veriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında süreci anlatmak için toplantılar yapmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van Baro Başkanları, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti. DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile milletvekillerinin de katıldığı ziyarette, süreçte yaşanan gelişmeler ele alındı.

Barolar, sürece ilişkin hazırladıkları ve içinde yasal, anayasal ve toplumsal konularda çalışmaların olduğu dosyaları Bakırhan'a teslim etti. Bakırhan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecini desteklediklerini belirten baro başkanlarına ziyaretleri için teşekkür ederek, bu sürecin 40 yıldır kendini tekrar eden Kürt meselesinin müzakere ve demokrasiyle çözülmesi süreci olduğunu söyledi.

"Bu süreci barış süreciyle taçlandırmayan kaybeder"

Bakırhan, hem Ortadoğu'daki hem Türkiye'deki gelişmelerin herkesi bu çözüme zorladığını kaydederek, "Bu süreç, 50 yıllık savaş ve çatışmanın sonlandırılması, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesi sürecidir. Bu süreci, barış süreciyle taçlandırmayan, kim olursa olsun, kaybeder. Demokratik olmayan bir ülkede yaşanan sorunlar en çok hukuku ilgilendiriyor. Bu konuda da en çok sizler zorlanıyorsunuzdur" dedi.

"Bahçeli'nin çıkışı, Öcalan'ın dünyada ezber bozan çağrısı ve örgütünün buna olumlu yanıt vermesi bizi çok umutlandırdı" diyen Bakırhan, "DEM Parti olarak başından beri sürece inandık ve katkı veriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında süreci anlatmak için toplantılar yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızda raporlardan yararlanacağız"

Bakırhan, baro başkanlarına yaptıkları çalışmaları çok kıymetli ve önemli gördüklerini söyleyerek diğer meslek örgütleri, odalar ve sivil toplum örgütlerinden de sürece katkı için benzer çalışmalar beklediklerini kaydetti. Bakırhan, Kürt halkının sürece inandığını ve desteklediğini belirterek, "Kürt'ü kardeş gören bir yaklaşımı egemen kılmamız gerekiyor. Bu süreç eğer yürürse, Türkiye demokratikleştirecek ve bölgedeki yangınlardan korunacak" dedi. Bakırhan, baro başkanlarına önerileri ve raporları için teşekkür ederek, sundukları raporları çalışmalarında değerlendireceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda eşleşmeler belli oldu! İşte Arda Turan'ın rakibi

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Arda Turan'ın rakibi
İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun 'Fordo' planı ortaya çıktı

Savaştaki kilit hedef için planı hazır! İşte destek istediği ülke
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Bülent Serttaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu
Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.