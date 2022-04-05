Tunceli Valisi Özkan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli Valisi Özkan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
 - Güncelleme:
Tunceli Valisi Özkan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, 6 Nisan 1920 yılında kurulan AA'nın basın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Her koşulda mesleğini icra eden tüm AA çalışanlarını tebrik eden Özkan, "Anadolu'nun kutlu mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı'nın 102'nci yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title