Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Özkan, mesajında, 2016 yılının 15 Temmuz'unda FETÖ tarafından milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyet devleti ile hükümetine yönelik gerçekleşen hain darbe girişimin üzerinden 7 yıl geçtiğini belirtti. Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla herkesin darbe girişimine karşı tek vücut olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti: 'Kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokakları, meydanları doldurmuş tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak, demokrasiye sahip çıkmıştır. Şanlı tarihimizin sayfalarına daima kahramanlık destanı yazan bu aziz millet, 15 Temmuz'da vatan ve bayrak sevgisini tüm dünyaya bir kez daha haykırarak bağımsızlık ve milli irade uğruna nasıl kahramanca mücadele edilebileceğini göstermiştir.' Özkan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yedinci yıl dönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.' ifadelerini kullandı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, 2016 yılının 15 Temmuz'unda FETÖ tarafından milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyet devleti ile hükümetine yönelik gerçekleşen hain darbe girişimin üzerinden 7 yıl geçtiğini belirtti.

Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla herkesin darbe girişimine karşı tek vücut olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokakları, meydanları doldurmuş tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak, demokrasiye sahip çıkmıştır. Şanlı tarihimizin sayfalarına daima kahramanlık destanı yazan bu aziz millet, 15 Temmuz'da vatan ve bayrak sevgisini tüm dünyaya bir kez daha haykırarak bağımsızlık ve milli irade uğruna nasıl kahramanca mücadele edilebileceğini göstermiştir."

Özkan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yedinci yıl dönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.