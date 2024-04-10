Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tekbıyıkoğlu, mesajında, iyilik ve doğruluğun bir yaşam ilkesi olarak benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Dayanışma ve yardımlaşmanın hayatın her gününe taşınması için çaba gösterilmesi gerektiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu önemli günlerde insanlarımız ortak değerler etrafında kenetlenmeli, hoşgörü, merhamet ve dayanışma duyguları içerisinde sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesine özen göstermelilerdir. Vatanımızı savunurken canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, bayramı bu yüzden buruk geçiren ailelerine sabırlar diliyorum. Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."