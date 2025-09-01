Tunceli Valisi Aygöl, Terörle Anılan Kutu Deresi'nde İncelemelerde Bulundu

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, terörle anılan Kutu Deresi'nde incelemelerde bulunarak bölgenin doğal güzelliklerini tanıttı ve turizme açma çağrısında bulundu.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, uzun yıllar terörle anılan Kutu Deresi'nde incelemelerde bulundu.

Aygöl, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve bazı jandarma personeliyle Pülümür Vadisi'ndeki Kutu Deresi bölgesine gezi düzenledi.

Uzun yıllar terörle anılan bölgeyi inceleyen Aygöl, meşe ormanlarının arasındaki 5 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı ve doğal güzellikleri yakından gördü.

Jandarma personeliyle de aynı sofrada yemek yiyip sohbet eden Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Kutu Deresi'nin yıllarca terörle mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Beş kilometrelik yolu jandarmayla yürüdüklerini ifade eden Aygöl, şunları kaydetti:

"Buralarda al bayrağımızın gölgesinde huzurla ve mutlulukla dolaşıyoruz. Terörsüz Türkiye'yi konuştuğumuz bugünlerde, bu bölgelerin, vatandaşlarımızın turizmi ile ilgili olarak konuşmak istiyoruz ve (bölgeyi) turizme açmak istiyoruz. Vatandaşlarımız gelsin, bu güzellikleri yaşasınlar ve bu güzellikleri ülkenin her tarafına yaysınlar. Bu duygularla, bu mücadelede her zaman kahramanca mücadele eden bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."

