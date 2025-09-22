Tunceli Valisi Aygöl'den Ahilik Haftası Kutlaması

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aygöl, mesajında, toplumsal hayatta birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın en güçlü sembollerinden biri olan Ahilik kültürünün ahlakı, adaleti, dürüstlüğü ve emeğe saygıyı esas alan köklü bir gelenek olduğunu belirtti.

Ahiliğin sadece bir meslek örgütlenmesi değil, aynı zamanda insanı merkeze alan, hak ve hukuka riayet eden, paylaşmayı ve yardımlaşmayı ilke edinen bir hayat felsefesi olduğunu ifade eden Aygöl, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle, toplumumuzun sosyal ve ekonomik yapısına asırlardır rehberlik etmiş, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik değerlerini yaşatan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, emeğiyle helal kazancın bereketini çoğaltan, toplumsal huzur ve kardeşliğimize katkı sunan tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve bol kazanç diliyorum. Ahilik Haftası'nın 'Can Cana Tunceli'mize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."