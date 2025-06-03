Tunceli Valisi Aygöl, Anafatma Ziyaretgahı'nda lokma dağıttı

Tunceli Valisi Aygöl, Anafatma Ziyaretgahı'nda lokma dağıttı
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Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kentteki önemli inanç merkezlerinden Anafatma Ziyaretgahı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek lokma dağıttı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kentteki önemli inanç merkezlerinden Anafatma Ziyaretgahı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek lokma dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Tunceli Valiliğine atanan Aygöl, bugün görevine başladıktan sonra mülki amirlerle tanışma ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Kentteki kültürel, tarihi ve doğal alanları tanımak amacıyla da Anafatma Ziyaretgahı'nı gezen Aygöl, Alevi dedeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Burada çıra yakıp lokma dağıtan Aygöl, yaptığı konuşmada, Tunceli'de göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ziyaretgahta vatandaşlarla buluştuklarını ifade eden Aygöl, "Rabb'im ilk önce birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Hepimize güç kuvvet versin. Rabb'im bu memlekette birlikte başarılar nasip eylesin. Ülkemizin doğasıyla, zenginliğiyle, insani yapısıyla ve özellikle beşeri kapasitesiyle çok özel bir şehri olan bu güzel şehirde birlikte güzel işler başarmayı nasip eylesin." diye konuştu.

Aygöl, Tunceli'ye çok daha güzel hizmetler yapacaklarını belirterek, "Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Hazreti Ali bizimle olsun. Rabb'imiz bizi muhafaza eylesin. Hızır yardımcımız olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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