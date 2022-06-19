Tunceli Valiliğinden izinsiz alanlarda ateş yakarak piknik yapılmaması uyarısı
AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli Valiliği, olası orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.
Tunceli Valiliği, olası orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, havaların ısınması ve düşük nem oranının yangın riskini artırdığı belirtildi.
Vatandaşların izinli yerler haricinde ateş yakarak piknik yapmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sigara ve cam gibi yangına sebebiyet verebilecek maddeleri gelişigüzel atmayalım. Nefesimiz tükenmesin, güzelliklerimiz kaybolmasın." ifadesi kullanıldı.
AA / Sidar Can Eren - Güncel