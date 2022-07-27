Tunceli Valiliği vatandaşları boğulma tehlikelerine karşı uyardı
Tunceli Valiliği, Munzur ve Pülümür çaylarında yüzen vatandaşların boğulma olaylarına karşı tedbirli olmasını istedi.
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Tunceli Valiliği, Munzur ve Pülümür çaylarında yüzen vatandaşların boğulma olaylarına karşı tedbirli olmasını istedi.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların boğulma tehlikelerine karşı duyarlı davranması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Pülümür ve Ovacık ilçesindeki vadilerde tesisleşmenin olmadığı alanlarda ve yüzülmesi yasak olan yerlerde yüzmeyelim. Canımız, canlarımız yanmasın." ifadesi kullanıldı.
AA / Sidar Can Eren - Güncel