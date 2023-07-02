Tunceli Valiliği, orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu

Tunceli Valiliği, izmarit, cam şişe ve yangına sebep olabilecek maddelerin doğaya atılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca, ormanlık alanlarda ateşli piknik yapmamaları ve olası yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.