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Tunceli Valiliği, orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu

Tunceli Valiliği, orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu

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Tunceli Valiliği, izmarit, cam şişe ve yangına sebep olabilecek maddelerin doğaya atılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca, ormanlık alanlarda ateşli piknik yapmamaları ve olası yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.

Tunceli Valiliği, orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, izmarit, cam şişe ve yangına sebep olabilecek maddelerin doğaya atılmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların ormanlık alanlarda "ateşli" piknik yapmaması ve olası yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermesi istendi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli Valiliği 112 Acil Çağrı Güncel Haberler

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