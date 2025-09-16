Tunceli en az suç oranına sahip 2 ilden biri oldu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentin ülke genelinde en az suç oranına sahip 2 şehirden biri olduğunu açıkladı.

Aygöl, Valilik binasında düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda temmuz ve ağustos aylarına ilişkin asayiş verilerini paylaştı.

Kentteki umuma açık işletme, okul, metruk bina, park ve bahçelerin güvenlik güçlerince kontrol edildiğini belirten Aygöl, "Asayiş suçlarına karşı yapılan çalışmalarda 993 aranan yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. 665 olay meydana gelmiş, 668 şüpheli yakalanmış 49'u gözaltına alınmıştır. Kabahatler Kanunu'na istinaden 23 şahsa 179 bin lira idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

Aygöl, narkotik suçlarla ilgili 31 operasyon düzenlendiğini ve 38 şüpheliye işlem yapıldığını anlatarak, Ovacık ve Mazgirt ilçelerindeki operasyonda 5 kilo 158 gram esrar, 50 kök kenevir ele geçirildiğini dile getirdi.

Kaçakçılıkla ilgili 4 operasyon düzenlendiğini ve 5 şüphelinin adli mercilere teslim edildiğini bildiren Aygöl, organize suçlara karşı da 5 operasyon gerçekleştirildiğini, 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve 5'inin de tutuklandığını aktardı.

Halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütüne ve sokak çetelerine geçit verilmediğini vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"İlimizin sürekli bir huzur şehri olduğunu ifade ediyoruz. İlimizin genel olarak asayiş rakamlarını incelediğimizde son 2 yılda mal varlığına yönelik olarak motosiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, yağma, yan kesicilik, kapkaç suçlarının merkezde ve ilçelerimizde gerçekleşmediğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. İlimiz asayiş bakımından ülke genelinde en az suç oranına sahip 2 vilayetten biri oldu. Huzurun, güvenin ve kardeşliğin şehri Tunceli bu yönüyle ülkemize örnek olmaya devam edecektir. Terör örgütlerine yönelik 23 adli operasyonda 17 şüpheli yakalanmış, ikisi tutuklanmış, biri adli kontrol tedbiri alınarak serbest bırakılmıştır. Teröre ilimizde asla geçit vermedik, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her türlü terör faaliyetine karşı ilimiz genelinde yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalar titizlikle devam etmektedir."

Aygöl, bu süreçte yapılan trafik denetimlerinden de bahsederek, "59 ayrı noktada 3 bin 63 trafik uygulaması gerçekleştirilmiş, 39 bin 742 motorlu araç kontrol edilmiş, 1801 sürücüye ve 3 bin 222 plakaya idari para cezası uygulanmış, 241 araç trafikten men edilmiştir. Göçmen kaçakçılığına karşı yapılan çalışmalarda 1 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edilmiş, 13'üne de 111 bin lira para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.