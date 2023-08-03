Tunceli Pertek'te Askeri Tabur Yatakhanesinde Yangın
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunan askeri tabur yatakhanesinin çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yatakhanenin çatı kısmında zarar meydana geldi.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde askeri tabur yatakhanesinin çatısı, yangın nedeniyle zarar gördü.
51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Taburu'nun 4 katlı yatakhanesinin çatı katında gece saatlerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yatakhanenin çatı kısmında zarar oluştu.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel