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Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncel Haberler

Tunceli-Ovacık kara yolu, Munzur Çayı'nın taşması sonucu ulaşıma kapatıldı.

Tunceli-Ovacık kara yolu, Munzur Çayı'nın taşması sonucu ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süredir etkili olan sağanağın yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık kara yolunun 0-60 kilometreleri arası, Munzur Çayı'nın 3 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tunceli Ovacık Munzur Çayı Güncel Haberler

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