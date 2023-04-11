Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Ovacık kara yolu, Munzur Çayı'nın taşması sonucu ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süredir etkili olan sağanağın yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık kara yolunun 0-60 kilometreleri arası, Munzur Çayı'nın 3 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.