Tunceli'nin zengin yaban hayatı fotokapan ve kamerayla görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'nin zengin yaban hayatı fotokapan ve kamerayla görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
 - Güncelleme:

Tunceli'nin zengin yaban hayatı fotokapan ve kamerayla görüntülendiTUNCELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Tunceli'de yaban hayatı, fotokapan ve kameralarla görüntülendi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin zengin yaban hayatı fotokapan ve kamerayla görüntülendi

TUNCELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Tunceli'de yaban hayatı, fotokapan ve kameralarla görüntülendi.

Tunceli, yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çekerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü koordinesinde Tunceli Şube Müdürlüğü bu zenginliği izleme çalışmaları çerçevesinde kentin muhtelif yerlerine fotokapanlar kuruluyor. Yaban hayvanlarının bulunduğu bölgeler ile geçiş güzergahlarına kurulan fotokapanlarla yaban hayatı izlemeye alınıyor. En son kurulan fotokapanlara koruma altında bulunan Şamua cinsi yaban keçileri ile 3 bireyden oluşan kurt ailesi takıldı. Öte yandan bir vatandaş tarafından da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte zirvelerden aşağılara inen koruma altında bulunan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Kurum izleme çalışmalarının yanı sıra koruma ve kontrol faaliyetlerini de etkili bir şekilde sürdürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title