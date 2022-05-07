Tunceli'nin yeşile bürünen doğası havadan görüntülendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin ilkbahar renklerine bürünen tarım arazileri, dağ köyleri ve akarsuları, helikopterle havadan görüntülendi.

El değmemiş doğasıyla öne çıkan kent, zengin bitki örtüsü, tarihi mekanları ve yaylalarıyla dikkati çekiyor.

Sarp dağların arasında kurulu kentte, Munzur Vadisi, Bağın Kaplıcaları, Pertek Kalesi, Dereova Şelalesi ve Munzur Gözeleri gibi alanlar gezginlerin rotasında bulunuyor.

Doğasıyla her yıl binlerce turisti ağırlayan kentte bağlı Pertek ve Mazgirt ilçesindeki doğal güzellikler de helikopterle havadan görüntülendi.

Keban Baraj Gölü, yeşillenen ormanlık alanlar, buğday tarlaları ve dağ köylerinde ilkbahar güzelliği yaşanıyor.