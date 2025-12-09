Afad: Tunceli'nin Pülmür İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Tunceli'nin Pülmür ilçesinde bugün 15.34'te 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak: ANKA / Güncel