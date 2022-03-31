Tunceli'nin Ovacık ilçesinde teröristlerce kullanılan mağara imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide özel eğitimli köpeklerle arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramada, 2 kilogram plastik patlayıcı, 150 M-16 mühimmatı, 10 kalaşnikof mühimmatı, 7 el bombası fünyesi, el telsizi, dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 120 büyük pil, 150 kalem pil, pil bloğu, kamera, güneş paneli, fotoğraf makinası, güç kaynağı, radyo, 15 serum, 210 enjektör iğnesi, 100 litre mazot, 40 çift eldiven, 500 metre sera naylonu, 1000 metre çamaşır ipi, 40 çift çorap, 20 battaniye, ocak, 30 çakmak, 4 küçük tüp, 50 kilogram toz şeker, 20 kilogram tuz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik Güçleri malzemelere el koyduktan sonra mağarayı kontrollü olarak imha etti.