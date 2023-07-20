Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tunceli Valiliği, vatandaşları ormanlık alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Doğantaş köyünde açık alanda meydana geldi. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye, orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, etrafını çevirdikleri yangını, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Öte yandan Tunceli Valiliği de vatandaşları ormanlık alanlardan uzak durmaları ve ateşli piknik yapmamaları konusunda uyardı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel