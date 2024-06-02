Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde belediye başkanlığı seçimi tamamlandı
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Seçmenler, sabah saat 08.00'de sandıklara gelerek oylarını kullandı. Seçim sona erdikten sonra oy sayımı başladı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), yenilenmesine karar verdiği Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.
Sabah saat 08.00'de oy verme işleminin başlamasıyla beldedeki seçmenler, sandıkların kurulduğu okullara gelerek oylarını kullandı.
Beldede saat 17.00 itibariyle belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Görevliler, gerekli işlemlerin ardından sandıkları açarak oy sayımına başladı.
Jandarma ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okulların çevrelerinde ve sandıkların bulunduğu salonlarda güvenlik önlemi aldı.