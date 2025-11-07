Haberler

Tunceli Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı

Tunceli Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı
Güncelleme:
Tunceli, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 23 kilo 200 gram kubar esrar ve 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve üreticilerine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda Tunceli, Diyarbakır ve Batman'da belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, aramalarda 23 kilo 200 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişek ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
