Tunceli Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo Esrar ve 38 Kök Kenevir Ele Geçirildi

TUNCELİ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 23 kilo 200 gram esrar ile 38 kök kenevir ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Ekim'de stepne lastiğine gizlenmiş 3,73 kilogram skunk ele geçirilmesinin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel ekip kurdu. Teknik ve saha çalışması ile uyuşturucuyu temin eden, zulalama ve nakil organizasyonunda yer alan şüpheliler tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışması ile Diyarbakır ve Batman'daki emniyet-jandarma birimlerinin de desteğiyle 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 23 kilo 200 gram kubar esrar, 38 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.