Tunceli kara teslim oldu

Tunceli kara teslim oldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarına başladı.

Pülümür'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun yağış nedeni ile ilçe merkezi beyaza bürünürken, belediye cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Karayolları ekipleri de Tunceli-Erzincan karayolunda olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.