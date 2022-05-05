Tunceli ile Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu (2) - Haberler

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Tunceli ile Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Tunceli ile Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu (2)

EVLERİ SU BASTI, TÜRBENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜElazığ'da etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle birçok evi su bastı.

EVLERİ SU BASTI, TÜRBENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Elazığ'da etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle birçok evi su bastı. Çatalçeşme Mahallesi'nde oturan Abdurrahim Karadağ, su basan evinin önünde gözyaşlarını tutamazken, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Arap Baba Türbesi'nin de istinat duvarı çöktü.

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Elazığ, su, Güncel, Haberler

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