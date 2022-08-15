Tunceli haberleri! Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı Tunceli gündem haberi... Tunceli'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda Geyiksuyu köyünde yaşayan bir kişinin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 46 kök Hint keneviri ve 400 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Sidar Can Eren Tunceli Güncel Haberler

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