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Tunceli haberleri! Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli haberleri! Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli gündem haberi | Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.

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Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında kırsalda teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, jeneratör, 2 güneş paneli, 2 ampermetre, akü, 13 büyük pil, 5 adet pil bloğu, 2 büyük tüp, matkap, kıyma makinesi, sırt çantası, 300 metre branda, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar jandarma tarafından kullanılamaz hale getirildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

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