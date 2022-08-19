Tunceli haberleri: Tunceli'de tarihi köprü ortaya çıktı, dere ıslah çalışması durduruldu

Gelen Tunceli haberine göre TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, dere ıslahı için yapılan kazıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kemer köprü ortaya çıktı.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, dere ıslahı için yapılan kazıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kemer köprü ortaya çıktı. Islah çalışması durdurulurken, köprü için tescil çalışması başlatıldı.

Mazgirt ilçesi girişindeki Elti Hatun Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri iş makinesiyle dere ıslah çalışması yaptığı sırada, tarihi kemer köprü ortaya çıktı. Ekipler, çalışmayı durdurup, durumu yetkililere bildirdi. Valiliğinin talimatıyla bölgeye güvenlik güçleri, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Tunceli Müzesi yetkilileri sevk edildi. Güvenlik güçleri, köprünün etrafını güvenlik şeridiyle kapattı, müze yetkilileri de tarihi köprünün tescillenmesi için çalışma başlattı. İlk incelemede köprünün, Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirildi.