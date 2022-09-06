Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli haberleri: Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını (2)

Güncel Haberler

Tunceli haberleri: Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını (2)

Tunceli gelişmesine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkinde başlayan örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde; yangın çevresi iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Tunceli Valiliği Munzur Vadisi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title