Tunceli haberleri! Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Tunceli haberi: Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. T.A'nın kullandığı 07 EHJ 62 plakalı otomobil, ilçenin Paşadüzü köyü yolunda yürüyen iki yayaya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, yayalardan S.Ö. olay yerinde yaşamını yitirirken, M.A ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan M.A, daha sonra askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Gözaltına alınan sürücü ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Sidar Can Eren Tunceli Güncel Haberler

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