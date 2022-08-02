Tunceli haberleri... Tunceli'de kadın üreticilere arı kovanı dağıtıldı - Haberler

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Tunceli haberleri... Tunceli'de kadın üreticilere arı kovanı dağıtıldı

Tunceli haberleri... Tunceli'de kadın üreticilere arı kovanı dağıtıldı

Tunceli bölgesinden gelen habere göre Tunceli'de arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla kadın üreticilere kovan desteğinde bulunuldu.

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Tunceli'de arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla kadın üreticilere kovan desteğinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, kentte arıcılığın yaygınlaştırılması için "Doğal Güzelliğimizi Bala Katıyoruz" projesi hayata geçirdi.

Proje çerçevesinde Atatürk Mahallesi'ndeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde arı kovanı dağıtım töreni düzenlendi.

Burada Vali Mehmet Ali Özkan tarafından kadın üreticilere 20 arı kovanı ve arıcılıkta kullanılan malzeme teslim edildi.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ve üreticiler katıldı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

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