Tunceli haberleri... Tunceli'de kaçak keklik avlayanlara 30 bin 524 lira ceza kesildi Güncel Haberler Tunceli gelişmesine göre Tunceli'de kaçak kınalı keklik avlayan 6 kişiye, 30 bin 524 lira ceza verildi. Tunceli'de kaçak kınalı keklik avlayan 6 kişiye, 30 bin 524 lira ceza verildi. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi görevlileri, kentin çeşitli noktalarında koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Kentteki 93 avcıyı denetleyen görevliler, 6 kişinin kaçak yöntemlerle kınalı keklik avladığını tespit etti. Kaçak avcılar hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 30 bin 524 lira ceza kesildi. Avlanan 15 kekliğe ise DKMP personelince el konuldu. Kaynak: AA / Güncel Tunceli Güncel Haberler

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