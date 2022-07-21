Tunceli haberleri: Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı Tunceli habere göre Tunceli'de evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda Moğultay Mahallesi'nde belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi. Evde aramaya yapan ekipler, 140 gram kubar esrar, 80 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan şerit folyo ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli F.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Sidar Can Eren - Güncel Güncel Haberler

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