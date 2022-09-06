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Tunceli haberleri! Tunceli'de bir araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

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Tunceli haberleri! Tunceli'de bir araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Tunceli bölgesinden gelen habere göre Tunceli'de bir araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Tunceli'de bir araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tunceli-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aramada, aracın alt kısmında ve kaportasında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 29 cep telefonu, 619 paket sigara ve 80 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Tunceli Güncel Haberler

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