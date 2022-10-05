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Tunceli haberleri! Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan bir kişi yakalandı

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Tunceli haberleri! Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan bir kişi yakalandı

Tunceli gelişmesine göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler araçtaki aramada, 55 gram esrar, 4 sentetik hap ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Mazgirt Tunceli Güncel Haberler

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