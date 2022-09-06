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Son dakika haber! TUNCELİ'DE, MİLLİ PARKTAKİ YANGIN 12 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

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Son dakika haber... TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında dün çıkan orman yangını, 12 saat sonra söndürüldü.

TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında dün çıkan orman yangını, 12 saat sonra söndürüldü.

Munzur Vadisi sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp ve mayınlı alan olması nedeniyle ekipler, iş makineleriyle yangını kontrol altına almak için güvenlik şeridi oluşturdu. İlk müdahale araçları ve arazözlerin desteği ile 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Yapılan çalışmalarla 12 saatin ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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