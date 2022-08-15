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Tunceli haberi... Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

Tunceli haberi... Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

Tunceli gündem haberine göre Tunceli'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Tunceli'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Munzur Vadisi'nde devriye görevi yapan jandarma, ormanlık alanda yavru bir yaban keçisi buldu.

Hayvanın yaralı olduğunu fark eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP görevlileri, keçiyi teslim aldı.

Yaban keçisinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Munzur Vadisi Jandarma Tunceli Güncel Haberler

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