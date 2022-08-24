Tunceli haberi | Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Edinilen Tunceli gelişmesine göre Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 24 DK 249 plakalı otomobil ile 01 TM 966 plakalı otomobil, Pülümür Vadisi'ndeki 8. çığ tünelinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel