Tunceli haberi | Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Tunceli gelişmesine göre Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 24 DK 249 plakalı otomobil ile 01 TM 966 plakalı otomobil, Pülümür Vadisi'ndeki 8. çığ tünelinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Sidar Can Eren Pülümür Tunceli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tunceli haberi | Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.