Tunceli haberi: Tunceli'de iki köyde çıkan örtü yangınları söndürüldü Tunceli haber: Tunceli'de iki köyde çıkan örtü yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tunceli'de iki köyde çıkan örtü yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kent merkezine bağlı Kopuzlar köyü ve Pülümür ilçesindeki Doğanpınar köyünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köydekilerin ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Güncel AA / Sidar Can Eren Tunceli Güncel Haberler

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