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Tunceli haberi | Tunceli'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Tunceli haberi | Tunceli'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Tunceli haberleri: Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 U 7014 plakalı hafif ticari araç, Dereova Şelalesi mevkisinde kontrolden çıktı.

Tepelik alana çarparak devrilen araçtaki sürücü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

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