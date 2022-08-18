Tunceli haberi | Tunceli'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı Tunceli haberleri: Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 U 7014 plakalı hafif ticari araç, Dereova Şelalesi mevkisinde kontrolden çıktı. Tepelik alana çarparak devrilen araçtaki sürücü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Sidar Can Eren Tragger Tunceli Güncel Haberler

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