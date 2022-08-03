Tunceli haberi: CHP'li Torun'un Tunceli'de Dinlediği Esnaf: "Veresiye Veremiyoruz Artık"

HÜSNİYE KARAKOYUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Tunceli'de dinlediği esnaf, Torun'un "Veresiye verebiliyor musunuz" sorusu karşısında "Veremiyoruz artık" dedi. Esnaf, "Gıda çok sattık eskiden. Ama şu an büyük ulusal marketlerin açılması ile daha çok talep orada, işlerimize etkisi oldu" diye konuştu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torunu, CHP Yerel Yönetimler Heyeti ile birlikte Tunceli'deydi. Torun ve heyeti Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı CHP'li Selçuk Bozkurt'u ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

Torun ve CHP milletvekilleri daha sonra esnafı ziyaret etti. Torun'a; Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Antalya Milletvekili Cavit Arı eşlik etti.

Torun'un "Nasıl gidiyor işler?" sorusuna esnaf, "Berbat" yanıtını verdi. Torun'un, "Günlük satışınız yüzde kaç düştü?" sorusu karşısında esnaf, "Yüzde 70 falan düştü" dedi. Esnaf, "Veresiye verebiliyor musunuz" sorusuna ise "Veremiyoruz artık" karşılığını verdi. Esnaf, "Gıda çok sattık eskiden. Ama şu an büyük ulusal marketlerin açılması ile daha çok talep orada, işlerimize etkisi oldu" dedi.

Bir diğer market sahibi de, Torun'da sokak hayvanları için barınak isteyerek "Bir sürü başı boş köpek var, bu köpekler yara alıyor, yara sonucunda da enfeksiyon oluşuyor. Defalarca söyledik bunlar için barınak, yer temin edilsin, özde hiçbir şey olmuyor" diye konuştu.

"3 TANE ÇOCUĞUM VAR, 2 TANESİ KPSS'Yİ KAZANDI, ATANAMADI, YARDIMCI OLUN"

Engelli olduğunu belirten bir yurttaş da Torun'dan çocuklarının ataması için yardım isteyerek "3 tane çocuğum var, 2 tanesi KPSS'yi kazandı, atanamadı, ona yardımcı olun" talebinde bulundu. Torun ise yurttaşa "KPSS'de bütün çocuklarımızın sorunu aynı, sözlüde eliyorlar. İnşallah iktidar olacağız çözeceğiz" karşılığını verdi.