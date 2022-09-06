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Tunceli haber! Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Tunceli haber! Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli haberler: Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkisindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Örtü yangını, ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yangının, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

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