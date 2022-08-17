Tunceli haber: Tunceli'de köprü korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Tunceli gündem haberi: Tunceli'de köprü korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Tunceli'de köprü korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. A.D'nin kullandığı 23 HU 047 plakalı otomobil, Mameki Köprüsü'ndeki demir korkuluklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel AA / Sidar Can Eren Tunceli Güncel Haberler

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