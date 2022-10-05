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Tunceli haber... Tunceli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

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Tunceli haber... Tunceli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Tunceli habere göre Tunceli'de kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Tunceli'de kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, şüphelendikleri 3 kişinin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 obje, sikke, 2 metal dedektörü, jeneratör, hilti, 2 çekiç ve kürek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Tunceli Güncel Haberler

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