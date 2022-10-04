Tunceli haber: Tunceli'de kaçak 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi
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Tunceli habere göre Tunceli'de bir araçta yapılan aramada kaçak 1 milyon 920 bin makaron bulundu.
Tunceli'de bir araçta yapılan aramada kaçak 1 milyon 920 bin makaron bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada kaçak 1 milyon 920 bin makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel