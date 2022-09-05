Tunceli haber | Tunceli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Tunceli haber: Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Aşağıtorunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel