Tunceli haber | Tunceli'de bir evde uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi Tunceli haberi: Tunceli'nin Pertek ilçesindeki bir evde, esrar, Hint keneviri tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Tunceli'nin Pertek ilçesindeki bir evde, esrar, Hint keneviri tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda Pertek'te belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi, Hint keneviri tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel AA / Sidar Can Eren Tunceli Güncel Haberler

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